شاهد: انفجار آلية ملغمة في سريلانكا خلال عملية تفكيك المتفجرات فيها

وقع انفجار، اليوم، الإثنين، في حافلة نقل صغيرة كانت مركونة قرب كنيسة في العاصمة كولومبو بسريلانكا، استهدفتها تفجيرات أمس الأحد، أثناء محاولة خبراء متفجرات إبطال مفعول قنبلة. وبحسب أحد الشهود الذين تحدثت إليهم وكالة رويترز، انفجرت الآلية عندما حاولت وحدة تفكيك متفجرات تابعة لقوات المهام الخاصة والقوات الجوية إبطال مفعول القنبلة. وشهدت سريلانكا هجمات دامية يوم أمس، الأحد، ضد كنائس وفنادق في أنحاء عدة من العاصمة، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص وجرح أكثر من ألفين.