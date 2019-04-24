ترامب يلتقي بـ "تويتر" للسؤال عن خسارة حسابه الكثير من المتابعين

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي، يوم الثلاثاء، وتمحور الاجتماع حول سبب فقدان ترامب للكثير من متابعيه.

وكان ترامب قد تهجم من جديد على شركة التواصل الاجتماعي بزعمه أنها متحيزة ضد المحافظين.

وقد غرد ترامب بعدها عبر حسابه:"اجتماع عظيم جرى اليوم في البيت الأبيض مع جاك من تويتر، ناقشنا الكثير من الأمور حول منصتهم، وعالم التواصل الاجتماعي بشكل عام، أتطلع دائما لحوار منفتح".

جاك دورسي والذي لم يكن قد التقى ترامب من قبل، رد بتغريدة:"شكرا لك، تويتر في الخدمة دائما للخوض بالنقاشات، وننوي أن نجعلها أكثر صحة ومتحضرة".

وبحسب رويترز، فقد حضر عن تويتر المستشار العام ورئيس السياسة العامة، وقال دورسي ردا على مخاوف ترامب بشأن فقدان عدد من المتابعين، أن الشركة كانت تعمل على إلغاء كافة الحسابات اليومية والمزعجة، وأن العديد من المشاهير تأثروا بمن فيهم دورسي نفسه.

وكان ترامب قد غرد يوم الثلاثاء متذمرا من تحيز تويتر ضده، دون تقديم أدلة، فقد كتب على تويتر:"الشركة لا تعاملني معاملة جيدة كجمهوري، إنها تميز بشكل كبير".

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ترامب كان قد أبدى انزعاجه لفقدانه 204000 من أتباعه، أو حوالي 0.4%، من 53.4 مليون متابع في يوليو، بحسب بيانات شركة Kehole، في الفترة التي بدأ تويتر بعملية حذف الحسابات المشبوهة، خاصة تلك التي استخدمت في محاولات التأثير على الناخبين عام 2016 خلال سباق الرئاسة الأمريكية.

وفي أكتوبر الماضي غرد ترامب:"تويتر أزال الكثير من الأشخاص من حسابي، والأهم من هذا أنهم قاموا بخطوة تعجل من الصعب على الناس متابعتي، لقد أوقفوا تزايد أعداد المتابعين على حسابي، وهذا بات واضحا للجميع،

ويمكن القول إن حساب ترامب أحد أكثر الحسابات متابعة على تويتر، ومع هذا فقد انتقد والمحافظين مرارا وتكرارا وسائل التواصل الاجتماعي لما وصفوه بالتحيز ضد المحافظين.