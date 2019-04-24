شاهد: بطولة حمل الفحم في بريطانيا.. رجال ونساء في مضمار سباق قاس

أحرز المزارع البريطاني أندرو كوريجان المركز الأول لسباق الرجال في الدورة الـ53 من بطولة حمل الفحم التي استضافتها قرية غاوثورب في يوركشاير شمال المملكة المتحدة.

وقطع كوريجان مسافة السباق البالغة 1 كيلومتر في 4 دقائق و32 ثانية وهو يحمل على ظهره كيساً فيه 50 كيلوغراماً من الفحم، فيما أحرزت مواطنته جيني موستر المركز الأول في سباق السيدات بعد أن قطعت المسافة في 4 دقائق و42 ثانية، وهي تحمل على ظهرها 20 كيلوغراماً من الفحم.

وكانت البطولة بدأت في العام 1963 حين دخل أحدهم إلى حانة وغمز من قناة رجل واصفاً بنيته الجسمانية بأنها ضعيفة، فجرى على إثر هذا ذلك سباق حمل فيه المتنافسون أكياس الفحم، ومن يومها انطلقت هذه البطولة التي يقطع فيها المتسابقون مضماراً في البلدة القديمة التي يوجد فيها العديد من مناجم للفحم.