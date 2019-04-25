شاهد: العثور على كائن عملاق شبيه بسرطان البحر بمحطة تصفية مياه في أمريكا

قد تظن للوهلة الأولى أنها صورة لسرطان البحر، لكنه في الحقيقة ليس كذلك.

فهذا الحيوان الذي يعيش في المياه العذبة يشبه سرطان البحر لكن يعرف باسم جراد البحر، و تم العثور على سمكة جراد يبلغ طولها 25 سنتمترا في بولينغ غرين بولاية كنتاكي الأمريكية، لتنافس بذلك في حجمها حجم سرطانات البحر في المياه المالحة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد عثر عامل بمحطة تصفية مياه على جراد البحر ميتا، المعروف أيضا بسمكة الجراد، في نظام تنقية المياه وأخذها إلى جامعة كنتاكي الغربية لفحصها.

وقال ستيف هوسكي، أستاذ علم الأحياء في الجامعة: "عندما وضعت عيناي على هذا الشيء لأول مرة، سقط فكّي".

وأضاف هوسكي إنه اعتقد في البداية أن العامل كان يحاول خداع الجامعة بسرطان البحر قبل تحديد هوية العينة الكبيرة بشكل غير عادي.

رويترز

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وينمو جراد البحر ليصل حجمه في العادة ما بين 5 و15 سم، في حين يمكن أن يصل سرطان البحر إلى 50 سم.

وقال هوسكي انه يخطط للاحتفاظ بالحيوان في الجامعة.

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