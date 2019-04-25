شاهد: شاحنة تهدم منزلا من 3 طوابق

لا تقطن في منزل يقع على الطريق السريع، نصيحة مفيدة نستطيع تقديمها لمتابعينا بعد الكشف عن الكم الكبير من الحوادث التي وقعت لسكان منازل بالقرب من الطرق السريعة.

وآخر هذه الحوادث وقع يوم الأربعاء في بلدة ماكوب بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. الحادث وقع حين فقدت شاحنة مكونة من عربتين إطارا مما أفقد السائق السيطرة على العربة الخلفية فترنحت على الطريق ثم انزلقت على جانبه فاصدمت بمنزل مكون من ثلاثة طوابق وهدمته بالكامل.

لحسن الحظ، وقع الحادث أثناء أوقات عمل سكان المنزل، فلم يصب أحد بأذى أما السائق فأصيب بجروح طفيفة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

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