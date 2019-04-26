إطلاق سراح 7000 سجين في ثاني عفو في ميانمار

بدأت ميانمار اليوم الجمعة 26 نيسان/أبريل في إطلاق سراح سجناء بعد أن أعلن رئيس البلاد أنه سيصدر عفوا عن نحو 7000 شخص علاوة على آلاف آخرين أطلق سراحهم في وقت سابق هذا الشهر.

وذكر البيان الصادر، أن الرئيس وين منت أصدر عفوا غير مشروط عن 6948 سجينا "من أجل سعادة شعب ميانمار ومع مراعاة الاعتبارات الإنسانية"، مشيرا إلى أنه يتم النظر في حالات أخرى.

هذا وكانت السلطات في ميانمار أفرجت عن أكثر من تسعة آلاف سجين يوم 17 نيسان/أبريل في أول أيام السنة الجديدة، لكن نشطاء في حقوق الإنسان أصيبوا بخيبة أمل لأن العفو السابق لم يشمل سوى شخصين أدينوا في اتهامات سياسية.

وقال مين تون سو المتحدث باسم إدارة السجون في حديث لرويترز، إن العفو الذي صدر اليوم لن يشمل أيضا الكثير من الناشطين، مضيفا "على حد علمي بالقائمة، أغلبية الحالات تتعلق بقضايا مخدرات".

وقال مين تون سو ومسؤول آخر في السجون لرويترز إن السجناء المفرج عنهم اليوم ليس بينهم صحفيان من رويترز مسجونان بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية.

ورفضت المحكمة العليا في ميانمار يوم الثلاثاء الطعن الأخير من الصحفيين وا لون (33 عاما) وتشاو سو أو (29 عاما) المحكوم عليهما بالسجن سبع سنوات.

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