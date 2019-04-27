السكان الأصليون في البرازيل يواصلون التظاهر من أجل مزيد من الحقوق

واصلت حشود من قبائل السكان الأصليين في البرازيل تجمعاتها الاحتجاجية وسط العاصمة برازيليا، حيث يتظاهرون مدة ثلاثة أيام للدفاع عن أراضيهم وحقوقهم الثقافية، التي يقولون عنها إنها مهددة من حكومة رئيس البلاد الجديد جايير بولسونارو. ويقول روني ميتوكتير زعيم شعب كايابو إن السكان الأصليين سيناضلون حتى النهاية. ويتوقع أن يكتسب التجمع الاحتجاجي السنوي وسط العاصمة البرازيلية هذه السنة مزيدا من الزخم، بسبب خطوات بولسونارو الرامية إلى تقويض وسائل حماية السكان الأصليين وبيئتهم، إذ أن اجتياح أراضي الغاباتوالمحميات الطبيعية لفائدة رجال الأعمال زاد بنسبة 150% منذ انتخب بولسونارو في تشرين الأول/أوكتوبر. وكان عشرات السكان الأصليين التقوا بنواب في البرلمان يوم الخميس، لمناقشة حقوقهم ودور مجتمعاتهم القبلية في حماية البيئة.