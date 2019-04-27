شاهد: شجار عنيف أبطاله حضور مؤتمر في غرفة التجارة والصناعة البحرينية

وقعت مشادة كلامية عنيفة بين حضور مؤتمر لغرفة التجارة والصناعة في البحرين ما لبث أن تطور إلى اشتباك بالأيدي تطلب تدخل رجال الأمن.

فقد قام أحد المستشارين القانونيين خلال حضوره اجتماعاً للجمعية العمومية في الغرفة، بتبادل الشتائم مع عدد من الأعضاء، متهماً أحدهم بالعمالة لإيران وتلقي تمويل منها كونه ينتمي للطائفة الشيعية.

ليتطور الأمر إلى ضرب واشتباك جسدي تمكن باقي الحاضرين ورجال الأمن لاحقاً من السيطرة عليه.

وأعلنت الشرطة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحادث، وتمت إحالة المتورط إلى النيابة العامة البحرينية.

وكان وكيل النائب العام قد أصدر أمراً بضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر وضبط كافة التسجيلات المتداولة للواقعة وطلب تحريات الشرطة بشأنها، فقامت القوات الأمنية بضبطه في مطار البحرين الدولي وهو يعتزم المغادرة.

وعلق وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، على الحادثة عبر تويتر قائلاً : "من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا، اللهم احفظ البحرين وأهل البحرين".

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