مصادر: استمرار غياب مستشار بن سلمان عن محاكمة مقتل خاشقجي

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن أربعة مصادر غربية مطلعة إن مستشار الديوان الملكي السعودي السابق سعود القحطاني لم يحضر أي من الجلسات السرية لمحاكمة المتهمين بمقتل الكاتب جمال خاشقجي.

القحطاني، وهو مساعد سابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ضمن 11 شخصاً يواجهون اتهامات في ضلوعهم بمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

وقال أحد المصادر لوكالة الأنباء الفرنسية: "القحطاني ليس ضمن الأحد عشر (متهماً) الذين يواجهون المحاكمة".

وأضاف: "ماذا يعني غيابه؟ هل يحاول السعوديون حمايته أو عقابه منفرداَ؟ لا أحد يعلم".

وتتعرض السعودية لانتقادات حادة بسبب عقدها لجلسات المحاكمة بشكل سري، فقالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء إن المحاكمات لا ترقى إلى المعايير الدولية.

وبالإضافة إلى القحطاني، يواجه كل من أحمد العسيري النائب السابق للمخابرات السعودية وماهر مطرب مساعد القحطاني لأمن المعلومات، وصلاح الطبيقي خبير الطب الشرعي، الاتهامات المتعلقة بمقتل القحطاني.

العسيري "قائد" التخطيط

وقالت المصادر للوكالة الفرنسية إن بعض المتهمين دافعوا عن نفسهم خلال الجلسات بالتأكيد على تنفيذهم لأوامر العسيري الذي قاد عملية قتل خاشقجي، بحسب وصفهم.

وأضافت المصادر أن العسيري لا يواجه الحكم بالإعدام.

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