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طلب أمريكا بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس ستبت به محكمة في لندن الخميس

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بقلم:  Euronews 
طلب أمريكا بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس ستبت به محكمة في لندن الخميس
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تنظر محكمة في لندن يوم الخميس المقبل طلب الولايات المتحدة تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس المتهم في أكبر عملية تسريب معلومات سرية على الإطلاق.

وقال موقع ويكيليكس "سيصدر الحكم على جوليان أسانج في محكمة سوثوارك كراون الساعة 10:30 غدا (الأربعاء) فيما يتعلق بانتهاك شروط الإفراج بكفالة أثناء طلب الحصول على اللجوء السياسي".

وأضاف الموقع "في العاشرة صباحا يوم الخميس ستنظر محكمة وستمنستر في طلب الولايات المتحدة تسليمه".

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن أسانج متهم بالتآمر مع تشيلسي مانينج المحللة السابقة بالمخابرات العسكرية للوصول إلى جهاز كمبيوتر حكومي في إطار تسريبات عام 2010 التي نشرها ويكيليكس وشملت مئات الآلاف من التقارير العسكرية الأمريكية عن الحروب في أفغانستان والعراق والاتصالات الدبلوماسية الأمريكية.

يتمتع أسانج والذي يتمتع بقدرة هائلة على إختراق الأمن المعلوماتي واشتهر في أبريل/ نيسان عام 2010 عندما نشر لقطات لجنود أمريكيين أثناء إطلاقهم الرصاص ل 18 مدنيا في العراق.

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