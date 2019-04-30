شاهد.. مراسم تنازل وتسليم العرش لامبراطور اليابان الجديد

تنازل إمبراطور اليابان أكيهيتو اليوم الثلاثاء (30 أبريل / نيسان) عن العرش وقدم الشكر للشعب على الدعم الذي قدمه له وعبر عن أمله في مستقبل سلمي لبلاده والعالم في آخر كلمة له بعد ثلاثة عقود في الملك.

وقال أكيهيتو الذي كان يرتدى معطفا على الطراز الغربي خلال مراسم مقتضبة بالقصر الإمبراطوري ماتسو نو ما أو قاعة الصنوبر "إلى الشعب الذي قبلني وقدم لي الدعم بصفتي رمزا.. أقدم شكري الخالص".

وأضاف بينما كان يقف بجوار الإمبراطورة ميتشيكو، التي ارتدت فستانا باللونين الأبيض والرمادي "آمل من كل قلبي، أنا والإمبراطورة، أن تكون الحقبة الجديدة التي ستبدأ غدا سلمية ومثمرة وأصلي من أجل السلام والسعادة في بلادنا ولشعوب العالم".

وسعى أكيهيتو (85 عاما)، وهو أول إمبراطور ياباني يتنازل عن العرش منذ قرنين، خلال فترة حكمه إلى تخفيف ذكريات الحرب العالمية الثانية المؤلمة والتواصل مع المواطنين بمن فيهم المهمشون في المجتمع.

وكان أكيهيتو المحبوب من شعبه أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يُعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية.

ويعتبر والده الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية بأمر منه، إلها حيا حتى بعد هزيمة اليابان عام 1945 عندما تخلى عن مكانته المقدسة.