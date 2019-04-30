شاهد.. ناشطو السلام الأخضر يتسلقون منصة تنقيب في القطب الشمالي

تسلق يوم الإثنين، عدد من نشطاء منظمة "السلام الأخضر" منصة حفر في البحر، خاصة بشركة الإيكوينور، احتجاجا على التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي النرويجي.

وبحسب المنظمة فقد صعد 4 ناشطين من النرويج والسويد والدنمارك على المنصة ورفعوا لافتات تنادي بوقف الحفر في القطب الشمالي.

ومن المفترض أن تقوم المنصة بحفر بئر في الجزء الشمالي من بحر بارنتس، على بعد حوالي 435 كيلومترا، شمال شرق الساحل النرويجي.

وتعتبر النرويج أكبر دولة نفطية في أوروبا الغربية، وهي الثانية بمجال توريد الغاز في أوربا بعد روسيا.