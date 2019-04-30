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السودان

المجلس العسكري السوداني: نحن ملتزمون بالتفاوض ولكن لا فوضى بعد اليوم

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
المجلس العسكري السوداني: نحن ملتزمون بالتفاوض ولكن لا فوضى بعد اليوم
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REUTERS/Umit Bektas
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قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة شريطة عودة الهدوء بعد الاضطرابات الجديدة التي عمت البلاد الثلاثاء وشلت حركة القطارات والجسور.

وقال محمد حمدان دجالو والمعروف أيضا باسم حميدتي "نحن مستعدون للتفاوض لكن لا وجود للفوضى بعد اليوم." وأضاف المجلس العسكري السوداني "لن نتعرض للاعتصام".

وأكد المجلس أنه قبل استقالات ثلاثة من أعضائه تقدموا بها الأسبوع الماضي.

وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت في وقت سابق أن المجلس العسكري وافق على إقالة ثلاثة من أعضائه يعتبرهم الحراك الشعبي من رموز النظام السابق

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