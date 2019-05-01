شاهد: الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو يتسلم العرش من والده

هنأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو على توليه العرش خلفًا والده. ووفقًا لعدد من المؤرخين يعتبر ناروهيتو الإمبراطور رقم 126 لليابان.

وقال آبي، في كلمة ألقاها في حفل الأربعاء نيابة عن شعب اليابان، إن ناروهيتو سيُنظر إليه باعتباره رمزًا لوحدة اليابان.

تنازل والد ناروهيتو البالغ 85 عاما، عن عرشه يوم الثلاثاءوبذلك أصبح الإمبراطور الفخري.

وتعهد ناروهيتو بالوفاء بواجبه كرمز للشعب والأمة كما يتوافق مع الدستور الياباني كما وعد بإكمال عمل والده في السعي لتحقيق السلام. ويهتم ناروهيتو القضايا العالمية ، بما في ذلك الوقاية من الكوارث والحفاظ على المياه وتغير المناخ.