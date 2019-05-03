وفاة الممثل بيتر مايهيو عملاق "حرب النجوم" وصاحب دور تشيوباكا الشهير

أعلنت أسرة الممثل الأميركي-البريطاني بيتر مايهيو، الذي حاز على شهرة واسعة من خلال تأدية أحد أبرز الأدوار في "الساغا" الشهيرة "حرب النجوم"، عن وفاته في الثلاثين من نيسان / أبريل الفائت، عن عمر ناهز 74 عاماً.

وفي تغريدة جاءت عبر تويتر، قال أقرباء صاحب دور المخلوق الفضائي تشيوباكا (حرب النجوم)، إنه توفي في منزله، في شمال ولاية تكساس الأميركية، محاطاً بأفراد عائلته.

وولد مايهيو في لندن في العام 1944 وميّزه طوله (2.21 متراً) الفارع عن غيره من الممثلين، إذ رأى البعض أنه سمح له بلعب أدوار لم تكن متاحة لممثلين آخرين.

وبدأ مايهيو مسيرته السينمائية في العام 1976 مشاركاً في فيلم "سندباد وعين النمر" ثم اختاره جورج لوكاس في السنة التالية ليلعب دور المخلوق الفضائي "تشيوباكا" الشهير في "حرب النجوم".

وعلّق سينمائيون وممثلون كثر على وفاة "العملاق صاحب القلب الطيب" منهم الممثل الأميركي هاريسون فورد الذي رثاه عبر صفحته الشخصية على تويتر قائلاً "كنا شريكين في السنيما وصديقين في الحياة لمدة ثلاثين عاماً وكنت أحبه".

بدورها قالت منتجة سلسلة "حرب النجوم"، الأميركية كاثلين كينيدي في تغريدة عبر تويتر "حزينون جداً لرحيل مايهو. منذ العام 1976 جعلت تأديته للوفي و"المؤثر" تشيوباكا من الشخصية شخصية أيقونية وأسهم ذلك بشكل كامل في نجاح "ستار وورز"".

في السياق، لم يتوان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الساغا الأميركية من التعبير عن حزنهم بسبب وفاة مايهيو، مرددين جملته الشهيرة في حرب النجوم "لتكن القوة معك".