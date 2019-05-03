شاهد: سالفيني وأوربان يزوران الحدود المجرية الصربية

التقى نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حيث زارا الحدود المجرية الصربية بالقرب من روسك.

وأشار سالفيني إلى القيام "بزيارة مثيرة" للمعبر الحدودي بين المجر وصربيا في روسك، حيث تدير المجر منطقة عبور للمهاجرين الذين يأملون التسلل وطلب اللجوء.

وقال سالفيني إن الحكومة المجرية سيطرت بـ "فعالية" على حوالي 600 كيلومتر من الحدود، مما وضع حداً لتهريب البشر والاتجار بهم. وتباحث سالفيني وأوربان حول تحالف الأحزاب اليمينية المتشددة الذي ينتمي إليه سالفيني وحزب الشعب الأوروبي يمين الوسط الذي ينتمي له أوربان. وللإشارة يتبنى سالفيني وأوربان توجها متشددا بشأن الهجرة غير القانونية. كما أنهما يتبنيان مبدأ حماية التراث المسيحي لأوروبا.