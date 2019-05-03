هل سيبرم ترامب وبوتين اتفاقا نوويا جديدا؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عدة قضايا بدءا بكوريا الشمالية وأوكرانيا وفنزويلا وانتهاء بالتجارة والأسلحة النووية.

وفي عدد من التغريدات تطرق ترامب إلى حديث الزعيمين عن التحقيقات الأمريكية في المزاعم بتدخل روسي في النظام السياسي الأمريكي بما في ذلك انتخابات الرئاسة في 2016 قائلا إنهما بحثا "الأكذوبة الروسية".

وكتب ترامب "أجريت حوارا طويلا وطيبا جدا مع الرئيس الروسي بوتين. كما قلت دائما، قبل بدء حملة الاضطهاد بفترة طويلة، إن إقامة علاقات جيدة مع روسيا والصين والجميع أمر جيد وليس أمرا سيئا".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من ساعة يوم الجمعة وبحثا إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد ونزع سلاح كوريا الشمالية النووي والموقف السياسي في فنزويلا.

وأشارت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين إلى أن ترامب وبوتين تحدثا بشأن إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد متعدد الأطراف بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، أو تمديد الاتفاق النووي الاستراتيجي الحالي بين الولايات المتحدة وروسيا.

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