شاهد: طقوس القرنفل والبطاطا لطلب الحماية من البركان في المكسيك

مئات القرويين، من سكان سانتياغو زاليتينتلا في جنوب وسط المكسيك، بما في ذلك عائلات لديها أطفال في سن ما قبل المدرسة والمسنون، يقومون برحلة نصف سنوية تستغرق ثلاث ساعات عبر غابة الصنوبر شديدة الانحدار لطلب المساعدة من البركان وحمايته. ويقع بركان "بوبوكاتبتبيل"، على بعد 70 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة المكسيكية. وعاود البركان نشاطه منذ عام 1994. ويرى علماء الأرض أن الزلزال الذي ضرب مكسيكو، في أيلول (سبتمبر) 2017، والذي بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، قد زاد من نشاط البركان. وخلال الطقوس المتبعة تقدم البطاطس وباقات القرنفل الأحمر، وصولاً إلى الفوهة التي ترتفع 3800 متر (12.467 قدم).