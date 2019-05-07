إيكيا تفتتح أول متجر في باريس

افتتحت ايكيا أول متجر لها في وسط باريس الاثنين 6 مايو، في منطقة مادلين التي تحظى بشعبية لدى السياح وبالقرب من العديد من المعالم التاريخية.

تخطط ايكيا لاستثمار 400 مليون يورو (448 مليون دولار) في فرنسا على مدار السنوات الثلاث المقبلة حيث تقوم ببناء متاجرها الجديدة في وسط المدينة في البلاد لتلبية طلبات حرفاءها بشكل أسرع .

يأتي افتتاح متجر مادلين، الذي تبلغ مساحته 5400 متر مربع، في الوقت الذي تتصارع فيه باريس مع احتجاجات "سترة صفراء" ضد الحكومة، على الرغم من أن أعمال العنف والتخريب المرتبطة بهذه المظاهرات قد تراجعت في الأسابيع الأخيرة.

وقال جيسبر بردين المدير التنفيذي لمجموعة ايكيا لرويترز إن أدائه سيكون "اختبارا مهما لإيكيا بالكامل"، لمعرفة ما إذا كانت هذه الفروع بوسط المدينة يمكن أن تعمل في الولايات المتحدة أو الهند أو الصين.

تعد فرنسا ثالث أكبر أسواق ايكيا بعد ألمانيا والولايات المتحدة.

توظف ايكيا حوالي 10،000 شخص في فرنسا ، حيث ارتفعت مبيعاتها 3 بالمائة في السنة المالية 2017/18 لتصل إلى 2.83 مليار يورو. قال ممثل إيكيا لوسائل الإعلام إن فرع مادلين استأجر 140 عاملا جديدا.

بلغت مبيعات ايكيا العالمية حوالي 39 مليار يورو (43.6 مليار دولار) العام الماضي.

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