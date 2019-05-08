شاهد.. أول ظهور علني لابن الأمير هاري وماركل

أطل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دوقة ساسيكس أمام عدسات الكاميرات اليوم الأربعاء في الظهور الأول لابنهما.

وقرر الزوجان بأن يتغاضيا عن التقاليد الملكية، بالخروج لالتقاط صور مع ابنهما الجديد بعد ساعات من ولادته، لتتمكن وسائل الإعلام من نشرها وإرضاء المتعطشين والفضوليين لرؤية المولود الجديد الذي سيحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية.

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ومن الأسماء المقترحة للرضيع الملكي، بحسب ما ذكرت رويترز، جيمس، ألكساندر، البيرت، فيليب، آرثر، بالإضافة إلى سبنسر وهو اسم عائلة الأميرة ديانا.

وهذا الصبي هو الحفيد الثامن للملكة إليزابيث البالغة من العمر 93 عاما، وصاحبة أطول مدة ملكية في العالم، لن يلقب بالأمير، حتى تصدر الملكة أمرا بهذا.