شاهد.. إسرائيليون يتوقفون في الشوارع لدقيقتين تكريما لذكرى جنودهم

توقف الإسرائيليون يوم الأربعاء في الشوارع لمدة دقيقتين، تكريما للجنود الذين سقطوا خلال الحرب؛ وفي الفيديو تظهر سيارات على طريق سريع توقف أصحابها ليشاركوا خلال الوقفة.

وبحسب رويترز فقد سقط لإسرائيل 23471 جنديا في الحروب التي خاضتها ضد الدول العربية، بالإضافة إلى انتفاضتين فلسطينيتين بالإضافة إلى هجمات مسلحة متفرقة.

وبعد غروب الشمس، تتبدل الأحوال وينتقل الناس من حالة الحزن إلى حالة الفرح حيث يصادق اليوم يوم الاستقلال الحادي والسبعين.