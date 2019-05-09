شاهد.. مئات التايلانديين يتسابقون للحصول على حبات الأرز المقدس

سارع المئات من التايلانديين يوم الخميس للمشاركة بحفل "حراثة" ملكي، في إحدى الأراضي الزراعية ببانكوك، آملين بالحصول على أكبر عدد ممكن من حبوب الأرز المقدسة.

ويعتبر الحفل من طقوس الـ "براهمين" القديمة، التي تقام للتبشير ببداية موسم زراعة الأرز.

وحضر الحفل الملك ماها فاجيررالونغكورن وزوجته الملكة سوثيدا وابنة الملك الكبرى الأميرة باجراكيتيابا.

ومن المراسم هذه الاحتفالية أن يجر ثوران محراثين ويجوباها 9 مرات، بينما يرمي قائد الحفل حبات الأرز على الأرض المحروثة، ويعتبر الرقم 9 جالبا للحظ في تايلاند.