شاهد: عراك بالأيدي داخل برلمان هونغ كونغ ونقل نائب إلى المستشفى

نشبت مشادات بين نواب مؤيدين للديمقراطية ونواب موالين لبكين في برلمان هونج كونج اليوم السبت (11 مايو أيار) أثناء مناقشات محتدمة بشأن قانون مقترح لتسليم مطلوبين يعزز سلطات بكين في الجزيرة.

وتبادل النواب السباب وشهدت قاعة البرلمان عراكا بالأيدي مما أسفر عن إصابة نائب مؤيد للديمقراطية يدعى جاري فان وجرى نقله على محفة للمستشفى للعلاج.

وتحاول المستعمرة البريطانية السابقة وضع قوانين تسمح بتسليم مطلوبين متهمين بارتكاب جرائم، بما فيهم أجانب، من هونغ كونغ إلى دول أخرى منها الصين لا تشملها معاهدات تسليم المطلوبين الحالية في المدينة.

وكان أكثر من 130 ألف شخص قد نظموا مسيرة إلى برلمان هونغ كونغ قبل أسبوعين للمطالبة بإلغاء القوانين المقترحة لتسليم المطلوبين في خطوة يخشى البعض أن تعرض الحريات الأساسية في المدينة للخطر.

ويخشى المعارضون للقوانين المقترحة من المزيد من تقليص الحقوق وسبل الحماية القانونية في المركز المالي الذي يحظى باستقلالية وهي حريات صارت مكفولة عند تسلم الصين السيادة على المدينة من الحكم الاستعماري البريطاني عام 1997.

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