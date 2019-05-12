شاهد: إنقاذ صغير فيل من بحيرة ونقله على متن قارب في الهند

أنقذت سلطات حماية الأحراج والغابات في الهند دغفلاً، يوم أمس، الجمعة، بعد أن أضاع أمه في وقت سابق، في شمال شرق ولاية كامروب وعلق في بحيرة تغطى سطحها بالأعشاب. وشارك في عملية الإنقاذ عاملون تابعون لأجهزة الدفاع المدني (الكوارث الطبيعية) ومحليون، واستخدموا قوارب فيها. وقال أحد المسؤولين في جهاز الإنقاذ لوكالة رويترز إن الأولوية كانت جمع الدغفل بأمه. وتعاني الهند من أزمة انتشار العمران الذي يدفع الحيوانات إلى عدائية معينة. وبوجه ذلك يقوم السكان بقتل تلك الحيوانات. ويقدس أتباع الطائفة الهندوسية الفيلة في الهند ولكن ذلك لم يحمِ الحيوانات من القتل الناجم إما عن الحوادث إما عن الخلافات مع البشر...