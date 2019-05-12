شاهد: طوكيو تحتفل بذكرى معركة تاريخية ضمن مهرجان كاندا ماتسوري

شهدت طوكيو اليابانية، اليوم، السبت، أول مسيرة احتفالية ضمن مهرجان "كاندا ماتسوري" الذي يقام مرة كل عامين، حيث قام نحو 1000 مشارك في المهرجان بارتداء أزياء تنكرية وتاريخية ملونة والتجول في وسط المدينة في احتفال بذكرى حرب سيكيغاهارا التاريخية التي تعود إلى بداية القرن السابع عشر. والحرب المذكورة مفصلية في التاريخ الياباني، إذ ترمز إلى انتهاء حكم سينغوكو وبداية حم إيدو وهي تسمى شعبياً "بالحرب التي قررت مستقبل البلاد" ويعد "كاندا ماتسوري" أحد المهرجانات الثلاثة التي ستشهدها اليابان هذا العام ضمن ما يعرف بـ"مهرجانات شنتو"، وأحد أقدم الاحتفالات اليابانية ويعود تاريخه إلى قبل أربعة قرون من اليوم...