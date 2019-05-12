شاهد: مخلوقات مائية هائمة في سماء بريكسن الإيطالية في مهرجان إضاءة فني

في أكبر الاحتفالات الضوئية التي تشهدها جبال الألب في شطرها الإيطالي، أضيئت مدينة بريكسن (بريسانوني باللغة الإيطالية) الإيطانية بأكملها يوم أمس، الجمعة، لتتحول إلى معرض مفتوح على السماء. وشارك في الحفل 24 فناناً دولياً، قدموا أعمالاً تركيبية (Installations) تتمحور أكثريتها حول الماء والمخلوقات المائية. ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على أهمية الموارد المائية في جبال الألب، ويمكن القول إنه ينتمي إلى سلسلة من المهرجانات الفنية الأوروبية التي تتميز بنزعتها الأيكولوجية. وجذب المهرجان السياح من أوروبا والعالم، ليشاهد هؤلاء مخلوقات بحرية مضاءة هائمة في فضاء بريكسن، القريبة من الحدود النمساوية. يذكر أخيراً أن جبال الألب بدأت تشهد تغيرات بيئية في العقود الأخيرة بسبب الاحتباس الحراري، ما دفع الحيوانات إلى الصعود أكثر إلى المرتفعات، بحسب ما يقوله العلماء...