وزير الدفاع الإيراني: "سنهزم الجبهة الأمريكية الصهيونية"

قال وزير الدفاع الإيراني يوم الأربعاء إن بلاده ستهزم التحالف "الأمريكي - الإسرائيلي"، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول إيراني كبير إن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات.

وأضاف حاتمي "سنهزم الجبهة الأمريكية الصهيونية".

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات، من "المواجهة إلى الدبلوماسية" لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل حربا أخرى في الشرق الأوسط.

وشدد على أن أي صراع في المنطقة ستكون له "عواقب لا يمكن تصورها".

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وأرسلت واشنطن قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة في مواجهة ما قال مسؤولون أمريكيون إنه تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال المسؤول إن إيران لا تريد حربا في المنطقة.

وتفاقمت التوترات منذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين وسفن أخرى قبالة سواحل الإمارات، إضافة إلى هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على محطتين لضخ النفط في المملكة والتي أعلن الحوثيون الموالون لإيران في اليمن المسؤولية عنها.