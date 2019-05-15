شاهد: تجمع المئات من أنصار حقوق المثليين أمام البرلمان التايواني

تجمع المئات من أنصار حقوق المثليين خارج البرلمان التايواني في الوقت الذي يعكف فيه النواب على التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين مقترحة حول حقوق المثليين في البلاد. وتعمل تايوان حتى الرابع والعشرين من هذا الشهر على إضفاء الشرعية على زواج المثليين بعد الحكم الصادر في العام 2017 عن المحكمة العليا بإضفاء الشرعية على زواج الأشخاص من نفس الجنس.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان يوم الجمعة على زواج المثليين ولكن هناك ثلاثة مشاريع قوانين تم اقتراحها، مشروع قدمته الحكومة ومشروعان قدمه النواب. وقد وصفت الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين المشاريع بانها تمييزية. وأصبح تشريع زواج المثليين في تايوان معقدا للغاية بعد أن عارض الناخبون المساواة في الزواج في سلسلة من الاستفتاءات في نوفمبر-تشرين الثاني الماضي، مما شكل ضربة لسمعة الجزيرة كمنارة لليبرالية في آسيا حيث ترفض الأطراف المحافظة والمسيحية مشروع القانون الذي اقترحته الهيئة التشريعية والذي يهدف إلى إدراج زواج المثليين في القانون المدني التايواني.