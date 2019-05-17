نائب قائد الحرس الثوري: الصواريخ الإيرانية القصيرة المدى يمكنها الوصول للسفن الأمريكية

قالت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن محمد صالح جوكار نائب قائد الحرس الثوري للشؤون البرلمانية اليوم الجمعة إن الصواريخ الإيرانية القصيرة المدى يمكنها الوصول للسفن الحربية الأمريكية في الخليج.

وأضاف جوكار أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على تحمل حرب جديدة لأسباب مالية واجتماعية إلى جانب أسباب تتعلق بالقوات.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تنشر أسماءهم أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان بأنه لا يريد خوض حرب مع إيران.

وتصاعدت حدة التوتر في الأيام القليلة الماضية مع تزايد القلق من احتمال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، سحبت واشنطن بعض موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع على أربع ناقلات نفط في الخليج.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوسائل إعلام رسمية قبل مغادرة اليابان متوجها إلى الصين إنه حري بباقي الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني أن تتحرك لإنقاذه لأن "البيانات المؤيدة" غير كافية.

والأسبوع الماضي، أخطرت إيران الأطراف الخمسة الباقية في الاتفاق المبرم عام 2015 أنها ستتخلى عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق بعد عام من انسحاب واشنطن وإعادة فرض عقوبات على طهران. وطالبت طهران بقية الأطراف الموقعة بالمساهمة في حماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله "بالإمكان حماية (الاتفاق النووي) عن طريق إجراءات عملية وليس من خلال بيانات التأييد فحسب".