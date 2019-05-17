السيسي يعفو عن 560 سجينا بينهم صحفي بارز

قال مصدران قضائيان اليوم الجمعة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن 560 سجينا معظمهم اتهموا بتأييد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وأوضح المصدران أن 482 ممن صدر بحقهم العفو سجنوا بتهم ترتبط بالجماعة.

وشمل العفو الصحفي البارز عبد الحليم قنديل الذي عوقب في عام 2017 بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة إهانة القضاء.

ومن بين السجناء الذين شملهم العفو امرأتان نظمتا مظاهرات خارج محطات لقطارات الانفاق العام الماضي عقب رفع أسعار التذاكر.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار العفو في وقت متأخر من أمس الخميس ومن المتوقع الإفراج عن السجناء اليوم الجمعة.

وفاز الإخوان المسلمون بأول انتخابات حرة عقب انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما لكن الجيش أطاح بها بعد عام واحد في السلطة.

ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات الجماعة وزجت بمئات من أتباعها في السجن. وتقول الجماعة إنها حركة لا تنتهج العنف وتنفي أي علاقة لها بهجمات نفذها متشددون ينتمون لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

ويقول نشطاء حقوقيون إن الرئيس يشرف على حملة صارمة على المعارضين منذ عام 2014. وتقول تقديرات لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن 60 ألف شخص على الأقل سجنوا لاعتبارات سياسية.

وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين ويقول مؤيدوه إن الإجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار بعد انتفاضة 2011.

للمزيد على يورونيوز:

محكمة مصرية تقضي بإعدام عادل إمام وإبراهيم إسماعيل

محكمة مصرية تقضي بتغريم العادلي 29 دولارا لإضراره بالمال العام