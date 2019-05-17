شاهد: سقوط طائرة إف-16 فوق مبنى تجاري في كاليفورنيا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية أن طائرة من طراز إف-16 مقاتلة سقطت مساء يوم أمس الخميس 16 أيار/مايو فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى نشوب حريق. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي إصابات على الأرض.

وفي حديث إلى صحيفة "لوس أنجلس تايمز" قال رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة تيموثي هوليداي، إن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة في الساعة 3.45 مساء (بالتوقيت المحلي)، مشيرا إلى أن الحريق الذي نشب جراء الحادث "لم يكن كبيرا".

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