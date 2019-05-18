شاهد: سلسلة "لعبة العروش" تلهم صانعي الحلويات في نيويورك

"دعهم يأكلون الكعك، قبل نهاية سلسلة "لعبة العروش"، هو الشعار الدعائي الذي ترفعه محلات الحلويات في مدينة نيويورك لتغازل به عشاق المسلسل التلفزيوني. المحلات استوحت الكعك من فواكه السلسلة على غرار فاكهة التنين بالليمون. تباع قطعة الكعكة الواحدة بحوالي 4.95 دولار أمريكي في معظم المتاجر التي تشهد طوابير متواصلة من الزبائن لتذوق الكعك. أحد المحلات اختار بيع كعك "لعبة العروش" المصنوعة على شكل قمم المنازل المصورة في السلسلة.

في جميع أنحاء مدينة "نيويورك الكعك" تقدم ليزا منصور، كعك بيض التنين الذي يبلغ ارتفاعه 20 سنتيمرا وعرضه 12.7 سنتيمرا. الكعكة مصنوعة من الفانيلا المملوءة بالشوكولاتة البلجيكية المغطاة بقطع خضراء مشكلة من السكر تمثل قشر التنين. أنواع عديدة من كعك "لعبة العروش" متوفرة في محلات الحلويات في المدينة.