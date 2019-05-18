شاهد: مونديال كرة القدم مصغر للروبوتات في الصين

انطلقت في الصين بطولة رياضية عالمية غير عادية لأنها جمعت بين أندية الروبوتات لكرة القدم. بدأت الروبوتات من جميع أنحاء الصين ودول أخرى من بينها اليابان وإيطاليا في المنافسة على تسجيل الأهداف ضمن منافسات بطولة آسيا للروبوتات. البعض منها وفق في الوصول إلى المرمى فيما سقط البعض الآخر نظرا لنقص الخبرة. البطولة نظمت على هامش المؤتمر العالمي الثالث للاستخبارات الذي تحتضنه مدينة تيانجين. وشارك في المباريات 400 روبوت متسابق من 10 دول مختلفة.

تعد المدينة واحدة من أهم المدن نظرا لتوفرها على أحد أكبر الموانئ في الصين. وحصلت المدينة على دعم بقيمة 100 مليار يوان لدعم صناعة الذكاء الاصطناعي المحلي.