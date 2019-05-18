شاهد: مسابقة اليوروفيجن تدخل مرحلة الحسم في تل أبيب

دخلت تل أبيب في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن السبت بعد أسبوع من الإحتفالات والاحتجاجات. ويتنافس ستة وعشرون متنافسا على الميكروفون الزجاجي خلال ليلة من العروض والأداء العالي. وعلى الرغم من مقاطعة الحدث الذي دعا إليه الفلسطينيون ومؤيدوهم الأجانب، إلا أن المعجبين بدوا أكثر اهتمامًا بالموسيقى من السياسة.

وفي النهائيات الكبرى، ستتنافس 26 دولة على الميكروفون الزجاجي 2019: مالطا وألبانيا وجمهورية التشيك وألمانيا وروسيا والدنمارك وسان مارينو ومقدونيا الشمالية والسويد وسلوفينيا وقبرص وهولندا واليونان والنرويج وبريطانيا وأيسلندا وإستونيا وبيلاروسيا وأذربيجان وفرنسا وإيطاليا وصربيا وسويسرا وأستراليا وإسبانيا وكذلك الدولة المضيفة إسرائيل.