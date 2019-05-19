شاهد: أكثر من 100 ألف مشارك في موكب مسيرة فخر المثليين في بلجيكا

شارك 100 ألف شخص من جميع أنحاء أوروبا في الدورة الرابعة والعشرين للمسيرة البلجيكية لكرامة للمثليين في بروكسل السبت. المشاركون حملوا أعلام قوس قزح ورقصوا على أنغام الموسيقى المنبعثة. ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز المساواة ومكافحة التمييز في مجتمع ا المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.

وأقرت بلجيكا زواج المثليين في العام 2003 وسمحت بالتبني للأزواج من نفس الجنس بعد ثلاث سنوات ، لكن منظم المسيرات جيروين بورغس يقول إن مجتمع المثليين جنسياً والمثليين جنسياً وما زالوا يعانون من وصمة العار المجتمعية.