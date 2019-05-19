شاهد: مادونا تخدع المنظمين بعلم فلسطين في حفل يوروفيجن في إسرائيل

أظهرت الكاميرات الناقلة لحفل مسابقة يوروفيجن الغنائي الذي أقيم في مدينة تل أبيب أمس السبت ارتداء إحدى الراقصات لعلم فلسطين خلال العرض الغنائي للمغنية الأمريكية الشهيرة مادونا.

وتعرضت مادونا لانتقادات دولية عديدة لمشاركتها بالحفل السنوي الذي يقام في إسرائيل لأول مرة إلا أنها واجهت الأمر بمحاولة توجيه رسالة عما وصفته التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وظهر علم فلسطين على ظهر راقصة بجانب علم إسرائيل على ظهر راقص سار ممسكاً بذراعها وهو ما لم يكن متفقاَ عليه أثناء بروفات الاستعداد للحفل وتم دون علم منظمي المسابقة.

وقال منظمو المسابقة في بيان: "تلك الفقرة لم تكن جزءاً من بروفات العرض التي وافق عليها كل من وحدة الإذاعة الأوروبية وهية البث الرسمي الإسرائيلي "كان". ونوهوا إلى أن مسابقة أغاني يوروفيجن غير مسيسة وتم إبلاغ مادونا بذلك".

وقوبل العرض بالكثير من الاستهجان داخل إسرائيل وخارجها وخاصة بعدما ظهرت راقصة أخرى مرتدية لما يبدو وكأنه قناع الحماية من الغاز مرصعاً بالورود.

وتكفل الملياردير الكندي-الإسرائيلي سيلفان آدامز بجلب مادونا و100 من فريق عملها وراقصيها إلى الحفل على أمل أن يساهم وجودها في تحسين صورة إسرائيل كمنظم للمسابقة.

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