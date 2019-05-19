شاهد: مهارات وإصرار في نهائيات بطولة العالم للطائرات الورقية

اجتمع عشاق الطائرات الورقية من جميع أنحاء العالم في مدينة سالزبورغ النمساوية السبت للتنافس على لقب بطل العالم للطائرات الورقية. خلال النسخة الخامسة من هذه البطولة اجتمع 176 مشاركا من 58 دولة لصناعة الطائرة الورقية التي تطير أطول وقت في الهواء وتقدم استعراضات جوية بارعة. وتمكن المنافس الأمريكي جيك هاردي من التتويج باللقب بعدما قطعت طائرته 56.61 متر، متفوقا على الصربي لازار كرستيك الذي حل في المركز الثاني بفارق 4.4 أمتار.

أما من حيث الزمن فقد فاز الاسترالي كاميرون كلارك بأطول وقت في الهواء بـ 13.33 ثانية. وفي منافسات الاستعراضات الجوية، الحدث الذي يتم التنافس فيه لمدة 60 ثانية على إيقاع الموسيقى، فقد تمكنت الأوكرانية كاترينا أهافونوفا من الفوز لتصبح بذلك أول امرأة تحوز على هذا اللقب.