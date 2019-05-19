شاهد: ارتفاع منسوب المياه في البندقية الساحرة يغرق شوارعها وساحاتها

ارتفع السبت منسوب مياه البحر بشكل كبير في مدينة البندقية وأغرقت الشوراع والأزقة القديمة. ووجد السياح أنفسهم في حوض عائم بما في ذلك في ساحة سان مارك الشهيرة. وارتدى العديد من السياح الأحذية الطويلة البلاستيكية فيما قرر البعض الآخر خلعها والمشي الأقدام حافية.

يرفع منسوب المياه في البندقية نتيجة ظاهرة المد والجزر، حيث بلغ 110 سم. وتعد هذه الظاهرة نادرة الحدوث في شهر مايو/أيار، حيث يظهر الأرشيف التاريخي للبلدية حدوث هذه الظاهرة أربع مرات فقط منذ العام 1872.