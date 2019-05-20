إيران تزيد تخصيب اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية بأربعة أضعاف

قالت وكالة تسنيم للأنباء نقلاً عن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده بدأت من اليوم الاثنين تخصيب اليورانيوم منخفض التخصيب بأربعة أضعاف.

وقال كمالوندي إن إيران لم تعد تلتزم بحد إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب المنصوص عليه بالاتفاق النووي الشامل الذي وقعته إيران مع قوى غربية عام 2015.

ويسمح الاتفاق النووي لإيران بإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب ويمكنها نقل الكميات الزائدة خارج البلاد للتخزين أو البيع.

وزادت الشكوك حول مستقبل الاتفاق بعد الانسحاب الأحادي الأمريكي منه العام الماضي وإعادة واشنطن لفرض عقوبات اقتصادية ضد إيران.

وأعطت طهران القوى الأوروبية مهلة لإنقاذ الاتفاق وإلا ستبدأ في إعادة تخصيب اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.