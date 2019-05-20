شاهد: أطفال صغار يخوضون سباق دراجات هوائية دون دواسات في الصين

خاض أكثر من 240 طفلا سباق الدراجات الهوائية دون دواسات، في شونغ كينغ جنوب غربي الصين نهاية الأسبوع الماضي، حيث كانوا مجهزين بمختلف وسائل حماية القيادة على خط الانطلاق، اذ ارتدوا الخوذات ووسادات للركبة. وخلال السباق هناك من أضاع طريقه نحو خط النهاية فانبرى خائبا، فيما أكمل آخرون بنجاح السباق. ويأمل الاولياء أن يبني أبناءهم شخصية وبنية جسدية قويتين من وراء المشاركة في مثل هذه السباقات. أما منظمو السباق فيرون أن المناسبة فرصة لمساعدة الأطفال على بناء الحركات بشكل متناسق لدى الأطفال في سن مبكرة.