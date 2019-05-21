استطلاع: 51% من الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم ستدخل في حرب مع إيران خلال السنوات القليلة المقبلة

أفادت نتائج استطلاع أجرته وكالتا رويتر-إبسوس أن 51% من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة ستدخل في حرب مع إيران "في غضون السنوات القليلة المقبلة".

وأضافت النتائج بأن 60% في الأمريكيين يرون إنه يجب على أمريكا ألا تشن هجوما استباقيا على إيران و12% يؤيدون ذلك.

ويأتي الاستطلاع في ظل تصاعد التوتر السياسي بين البلدين وخاصة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمرة لطهران.

وعلى الرغم من أن الأمريكيين يشعرون بقلق من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كانوا يشعرون به قبل عام فإن قلة تؤيد توجيه ضربة استباقية للجيش الإيراني.

وبين الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان في الفترة بين 17و20 مايو أيار أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأمريكي أولا فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون بأن على الولايات المتحدة الرد عسكريا بشكل كامل أو جزئي.

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