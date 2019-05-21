شاهد: محاكاة لذكرى مقتل مليوني شخص على أيدي الخمير الحمر بكمبوديا

قدم الكمبوديون عرضا يحاكي الذكرى السنوية لمقتل حوالي مليوني مدني على أيدي الخمير الحمر، وهي المجزرة التي حدثت منذ أكثر من 40 عاما. واجتمع المئات في ميدان "شونغ أيك" في بنوم بنه حيث قاموا بالصلاة على أرواح الضحايا. ويسعى منظمو هذه التظاهرة إلى تعريف الجيل الشاب بهذه الفترة المظلمة من تاريخ البلاد التي قضى فيها بين 1.7 إلى 2.2 مليون شخص خلال نظام بول بوت والخمير الحمر من 1975-1979. وقد قضى معظم الضحايا إما بسبب الجوع أو التعذيب أو الإرهاق أو المرض في معسكرات العمل، وهناك من تعرض إلى الضرب حتى الموت أثناء عمليات الإعدام الجماعية.