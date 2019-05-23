شاهد: الرجل الحديدي يحلق من جديد

ظهر الرجل الحديدي أو "آيرون مان" وهو يحلق فوق بحيرة آدا سيغانيليا الاصطناعية بالعاصمة الصربية بلغراد. وكان البطل الخارق ينتقل بكل أريحية على الأرض وفوقها. العرض الذي قدمه الرجل الحديدي كان اختبارا لسرعة البزة النفاثة التي صممها ريتشارد براوننغ.

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وبإمكان الرجل الحديدي الطيران لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 دقائق بواسطة بزة ريتشارد براوننغ النفاثة والتي تستهلك أربعة ليترات من الوقود في الدقيقة. البزة الرجل الحديدي مصممة بشكل خارجي فريد مدعومة بمحركين نفاثين صغيرين على شكل توربينات غاز، تم وضع أربعة منها على الأذرع واثنين آخرين على مستوى الوركين.

أ ب

ريتشارد براوننغ قام باختبار سرعة البزة أكثر من 80 مرة وقد أجريت التجارب في 26 بلدا خلال سنتين. وحاز ريتشارد براوننغ المالك لشركة "غرافيتي" للصناعات، على لقب "الرجل الحديدي"، بفضل البزة الطائرة.

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وفي العام 2017 سجل براوننغ رقما قياسيا في موسوعة غينيس لأسرع سرعة في قوة المحرك النفاث التي يتحكم فيها الجسم حيث وصلت إلى 32.02 ميل في الساعة.

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