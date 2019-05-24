من اليابان إلى الولايات المتحدة أمور غريبة تجمع بين المغامرة والفن

عشاق الرياضات المبتكرة يجتمعون في طوكيو

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو تنظيم الدورة السابعة لتظاهرة "شيميرا للألعاب" وهو حدث رياضي يجمع عشاق رياضات المجازفة والفنون والرقص، إضافة إلى الرياضات البديلة مثل اليويو والرقص بالكرة أو السير والرقص على الحبال.

وكانت المناسبة فرصة لزوار التظاهرة للتعرف على الرياضات والأنشطة الجديدة وغير العادية والتي تجمع بين الفن والرياضة.

طلاب أكاديمية أنابوليس البحرية والتحدي السنوي

قام طلاب السنة الأولى بالأكاديمية البحرية بأنابوليس في الولايات المتحدة الأمريكية بالتحدي السنوي لإبراز قدراتهم على التحمل والمثابرة والعمل الجماعي، وذلك عبر محاولتهم لتسلق تمثال على شكل عمود من الغرانيت والوصول إلى القمة لوضع قبعة عسكرية عليه دون اللجوء إلى أدوات أو الاستعانة بأجهزة.

المهمة صعبة بعض الشيء لأن القيّمين على التحدي يضعون مادة لزجة على التمثال، وهو ما يجعل التحدي في غاية الصعوبة من عملية تسلقه. الطلبة نجحوا في المهمة ووضعوا القبعة بعد ساعة وخمس دقائق وخمس ثوان.

سيون السويسرية تقدم عرض البيانو الطائر

قدم عازف البيانو السويسري آلان روش عرضا موسيقيا فريدا من نوعه. روش عزف مقطوعة على البيانو وهو معلق في الهواء بواسطة رافعة آلية. واستمتع عشاق الموسيقى بالعرض "الغريب" الذي قد لا يتكرر بمدينة سيون السويسرية.

مطاردة خطيرة في لوس أنجلس

قامت شرطة لوس أنجليس بمطاردة أقرب إلى أفلام هوليوود حيث طاردت سيدة تقود حافلة سكنية. ولم تستجب السيدة لنداءات الشرطة المتكررة واستمرت في القيادة وبسرعة جنونية، وهو ما كلفها اصطدام حافلتها بسيارة وشجرة.

وبدأت المطاردة التي استمرت نصف ساعة في حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي في سانتا كلاريتا، شمال مدينة لوس أنجليس، عندما فشلت الحافلة بالاستجابة لدورية شرطة على طريق كاليفورنيا السريع.

الشاب العالق في حريق روما

تمكنت فرق الحماية المدنية من إنقاذ شاب علق خارج إحدى العمارات في العاصمة الإيطالية روما بعد أن تعرض منزله لحريق مهول. وتمكن الشاب من الخروج عبر النافذة والتمدد على حافة الجدار الخارجي للمبني إلى غاية وصول رجال الإطفاء، الذين استخدموا سلالم عربة الاطفاء لإنزاله.