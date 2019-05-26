شاهد: شينزو آبي يصارع لتسليم كأس بطولة للسومو في طوكيو

اصطحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموجود في اليابان حالياً في زيارة لطوكيو تستغرق أربعة أيام، لمشاهدة مباراة مصارعة يابانية أو ما يعرف بالسومو.

وحاول آبي تسليم الكأس إلى المصارع الفائز هيروكي إشيباشي، إلا أنه عجز عن حمله واستدعت المحاولة مساعدة من المصارع نفسه.

يذكر أن وزن الكأس يبلغ نحو ثلاثين كيلوغراماً في حين أن وزن المصارع يبلغ 177 كيلوغراماً.

كذلك قام ترامب بتسليم الفائز كأساً خاصاً، أيضاً استدعى حمله مساعدة من شخص آخر، كما قرأ على مسامع الحضور شهادة تقدير بحضور بطل هذه النسخة من المنافسة.