شاهد: في باريس .. راهبات يدلين بأصواتهن في الانتخابات الأوروبية

قامت راهبات في باريس بالإدلاء بأصواتهن يوم الأحد 26 أيار/ مايو في انتخابات أوروبية حاسمة، من الممكن أن تغير وجه أوروبا خاصة مع توقعات بتقدم اليمين المتطرف. في فرنسا مثلاً تظهر استطلاعات الرأي أن مارين لوبين وحزبها حزب التجمع الوطني اليميني، قد يحرزا تقدماً أكبر مما قد يحققه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي، مما قد يشكل ضربة للرئيس الذي اهتزت صورته داخلياً وعالمياً بفعل مظاهرات السترات الصفراء المستمرة في بلاده منذ ستة أشهر.