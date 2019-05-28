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اليابان

مقتل اثنين بينهما تلميدة وإصابة 15 آخرين في هجوم استهدف حافلة مدرسية في كواساكي باليابان

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
مقتل اثنين بينهما تلميدة وإصابة 15 آخرين في هجوم استهدف حافلة مدرسية في كواساكي باليابان
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نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن الشرطة قولها إن تلميذة قتلت وأصيبت 15 تلميذة على الأقل طعنا في هجوم استهدف حافلة للتلاميذ تابعة لمدرسة كاثوليكية خاصة، خارج العاصمة اليابانية طوكيو الثلاثاء. ويتراوح عمر التلميذات بين 6 إلى 12 عاما، يتعلمن في مدرسة كاثوليكية خاصة في كواساكي جنوب العاصمة اليابانية.

واعتقلت الشرطة اليابانية منفذ الهجوم وهو في الخمسين من عمره قام بطعن نفسه في الرقبة، حيث توفي في وقت لاحق متأثرا بجروحه. وتحقق الشرطة في ملابسات الهجوم على حافلة التلاميذ. ويأتي الهجم في اليوم الأمخير من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعقيلته إلى اليابان.

وقال مسؤول محلي لرويترز إن ثلاثة بالغين أصيبوا وإن أحدهم لا تظهر عليه العلامات الحيوية بعد الحادث الذي وقع في مدينة كاواساكي إلى الجنوب من طوكيو.