كوشنر وغرينبلات ينطلقان لحشد الدعم "لصفقة القرن"

قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض يقود وفدا أمريكيا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع لحشد التأييد لورشة عمل تقام في أواخر يونيو حزيران وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين.

وبدأ كوشنر وجيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك وآبي بركويتس مساعد كوشنر جولتهم في الرباط ومن المقرر أن يسافروا إلى عمان والقدس وأن يصلوا إلى إسرائيل يوم الخميس.

وسيحضر كوشنر مؤتمر بيلدربرج في مونترو بسويسرا، حيث من المتوقع أن يلقي كلمة، في نهاية الأسبوع على أن يجتمع بعد ذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لندن عندما يقوم الرئيس بزيارة دولة لبريطانيا الأسبوع المقبل.

والجولة تشبه تلك التي قام بها كوشنر وغرينبلات في فبراير شباط لدول الخليج بهدف حشد الدعم للشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكفان على وضعها بطلب من ترامب والتي عرفت إعلاميا بإسم "صفقة القرن"

وقال المسؤول إن من أسباب جولة هذا الأسبوع التماس التأييد لمؤتمر ينعقد يومي 25 و26 يونيو حزيران في المنامة عاصمة البحرين يكشف فيه كوشنر النقاب عن الجزء الأول من خطة ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي طال انتظارها.

والخطة التي وصفها ترامب بأنها "صفقة القرن" تهدف إلى تشجيع الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل الخوض في القضايا السياسية الشائكة التي يدور حولها الصراع.

وانتقد الزعماء الفلسطينيون بشدة هذا الجهد. وقالت السعودية والإمارات إنهما ستشاركان في المؤتمر بينما نقل مسؤول أمريكي بارز عن مسؤولين من قطر قولهم في أحاديث خاصة إن بلادهم من المتوقع أن تحضر كذلك.

ومن المتوقع أن يشارك في مؤتمر المنامة ما بين 300 و400 ممثل ومسؤول تنفيذي من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وربما بعض رجال الأعمال الفلسطينيين.

وقال مصدر مطلع على الترتيبات إن مصر والأردن وعمان ودول مجموعة السبع سترسل فيما يبدو ممثلين للمؤتمر.

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