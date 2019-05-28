قرقاش: صعود اليمين المتطرف هو ”تشوه“ في النظام الليبرالي العالمي

قال وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر إن العالم العربي بحاجة لإعادة تقييم التحولات العالمية التي تشير إليها نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة، والتي اعتبرها "تشوها" في النظام العالمي المتحرر.

قرقاش قال "إن نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية هي تشوّه آخر في النظام الليبرالي العالمي، وعلى العالم العربي تقييم هذه التحولات والعمل بجد لإيجاد مكان في هذه البنية العالمية الناشئة ومتعددة المراكز."

ويأتي تصريح قرقاش في إشارة للتحولات النوعية التي طرأت على نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية، حيث حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة و الشعبويون مكاسب قوية فيها، كما هو الحال في فرنسا وإيطاليا. ما يعكس قدرة هذه الأحزاب على استقطاب قاعدة شعبية قوية عن طريق خطاب يتعلق بمشكلات الهجرة والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها أوروبا إضافة إلى تناول مواضيع كالبيروقراطية وغيرها من القضايا التي تستقطب الرأي العام.

للمزيد على يورونيوز: