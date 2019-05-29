قطر تنفي فرض قيود على السلع التجارية الإماراتية

قالت قطر يوم الأربعاء إنها لم تفرض أي قيود على استيراد السلع من الإمارات العربية المتحدة منذ بدء القطيعة السياسية والتجارية بين الإمارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة والدوحة من جهة اخرى عام 2017.

وجاءت التصريحات القطرية بعد يوم من موافقة منظمة التجارة العالمية على التحقيق في شكوى إماراتية.

وتفرض الدول الأربع مقاطعة دبلوماسية وتجارية وقطعت خطوط النقل مع قطر منذ يونيو حزيران 2017 بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، في اتهام تنفيه قطر.

وقالت الإمارات إن قطر بدأت حظر سلعها إثر المقاطعة، ورفعت شكوى أمام منظمة التجارة في وقت سابق هذا العام جرى قبولها يوم الثلاثاء.

كانت قطر قالت العام الماضي إن المنتجات القادمة من دول المقاطعة ستخضع لإجراءات تفتيش جديدة لأنه لم يعد من الممكن مرورها عبر نظام جمركي مشترك.

لكنها قالت يوم الأربعاء إن سياساتها تنسجم مع التزامات منظمة التجارة ولا ترقى إلى فرض حظر.

وقال مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر في بيان "إن كان المصدرون الإماراتيون يعانون بسبب عدم قدرتهم على التصدير إلى قطر، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الإماراتية التي فرضت بنفسها قيودا على الصادرات إلى دولة قطر."

وأضاف البيان "في الواقع، فإن جميع الإجراءات القطرية المتخذة بشأن البضائع ذات المنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولاتزال، متوافقة مع التزامات دولة قطر في منظمة التجارة العالمية."

وهذه القضية، التي ستنظرها لجنة لتسوية المنازعات، منفصلة عن أخرى أقامتها قطر في يوليو تموز 2017 تطعن فيها على مشروعية المقاطعة التي يفرضها جيرانها عليها. وتلك القضية مازالت جارية.

إقرأ أيضاً:

طهران تنفي تصريحات أمريكية رجحت استخدام ألغام بحرية إيرانية في هجوم الناقلات

قطر: التنمية اللازمة للسلام الإسرائيلي الفلسطيني تتطلب حلولا سياسية عادلة

ملياردير إماراتي يشتري فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 445 مليون دولار